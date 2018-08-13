НБА. Кармело Энтони подписал контракт с "Хьюстоном"

Известный американский игрок Кармело Энтони подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс". О сроке соглашения и зарплате 34-летнего легкого форварда с командой не сообщается.

Предыдущий сезон Энтони провел в "Оклахоме", куда перешел в результате обмена из "Нью-Йорка" в 2017 году. Летом он был обменян в "Атланту", которая сразу после обмена выкупила его контракт. Энтони 10 раз участвовал в Матчах звезд НБА.