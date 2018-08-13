"Зенит" в меньшинстве обыграл "Рубин"

Матчем в Казани между местным "Рубином" и санкт-петербургским "Зенитом" завершился третий тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте с передачи Артема Дзюбы, вышедшего в стартовом составе, забил Александр Ерохин. Отметим, что гол "сине-бело-голубые" забили в меньшинстве. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Далер Кузяев, для которого это удаление стало первым в карьере.

"Зенит" одержал третью победу подряд в чемпионате страны и остается лидером турнира и единственной командой, которая не потеряла ни одного очка. "Рубин" с четырьмя баллами идет восьмым.