Дело о хищении у Роскосмоса: экс-директор НПО Лавочкина повторно арестован

Ходатайство следствия об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского повторно удовлетворил Бабушкинский суд Москвы. Сергей Лемешевский подозревается в хищении более 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

Решение принято повторно, потому что в материалах дела о хищении было неверно указано отчество обвиняемого, сообщает ТАСС.

Сергей Лемешевский заявил в суде о невиновности. Он просил освободить его под домашний арест.

"Моя задача сейчас — доказать свою невиновность, очистить свое имя", — заявил Сергей Лемешевский.

13 августа должен был истечь срок предварительного задержания Лемешевского. Однако теперь он не может быть отпущен на свободу, поскольку арест ему продлен до 19 сентября. Впрочем, решение Бабушкинского суда пока не вступило в силу, его можно оспорить в Мосгорсуде.

Заседание Бабушкинского суда проходило в отсутствие защитника Лемешевского Ивана Тучкова. Тучков заявил, что не был уведомлен о судебном заседании.

Следователь по делу считает, что на свободе обладающий обширными связями Сергей Лемешевский может повлиять на свидетелей и помешать сбору улик по делу о хищении 330 миллионов рублей. 3 августа Лемешевский был отправлен в отставку.

Лемешевский заявил, что против НПО Лавочкина, когда он возглавил компанию, было подано исков на сумму 5,7 миллиардов рублей из-за 32 сорванных государственных контрактов. Лемешевский нанял хороших юристов и потратил на них 330 миллионов рублей. При этом экс-глава НПО Лавочкина подчеркивает, что если бы компания проиграло в судах хотя бы миллиард, то компания полностью разорилась бы.