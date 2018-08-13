Подозрения без доказательств: новая версия подогрела интерес к делу об убийстве Влада Листьева

"Я не располагаю фактами, но с точки зрения того, кому это было выгодно, это было выгодно Березовскому", — заявил журналист Дмитрий Захаров.

Ему пришлось ответить тем, кто заинтересовался, с чего это Захаров так уверен в том, что ныне покойный олигарх в свое время заказал убийство его коллеги по программе "Взгляд" Владислава Листьева. Сейчас-то сам Захаров настаивает: мол, это всего лишь версия или его собственный вывод. Хотя чуть ранее был куда более однозначен. До такой степени, что поставил всех на уши. А именно утверждал, что Борис Березовский и никто иной был заинтересован в смерти первого генерального директора ОРТ из-за продолжительного моратория на рекламу. Точнее, из-за упущенного дохода за счет размещения этой рекламы.

Якобы, Березовский рассчитывал на солидный процент от суммы с множеством нолей, разумеется, в долларах — приблизительно в четверть миллиарда долларов. И настойчиво требовал возвращения рекламных роликов в эфир. А когда его требование не выполнили, решил действовать радикально. И вышел сухим из воды. Звучит, может быть, и складно. Только сам Захаров, как видно, свои же слова теперь поставил под сомнение. Не говоря уже о том, что усомнились многие другие.

Так называемая рекламная версия, о которой вновь заговорил Дмитрий Захаров, возникла практически сразу. В 1995 году, когда Владислав Листьев стал гендиректором ОРТ, канал ввел контроль над размещением рекламы сторонними организациями. Захаров указывает, кто, по его мнению, потерпел самые большие убытки от такого решения.

"Самый терявший в финансовом отношении человек был Березовский. Даже кто-то писал, что пришли ФСБ со спецназом его арестовывать, но по всей видимости информация была доведена до тех, кого надо было проинформировать. И ФСБ ушло ни с чем", — подчеркивает ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров.

По словам Дмитрия Захарова, речь тогда шла о четверти миллиарда долларов, проценты с которых мог потерять Березовский. При этом Захаров не раз в разговоре повторил, что это всего лишь точка зрения. Показаний он дать не готов, так как никаких доказательств у него нет.

На возможную причастность Березовского указывает и другой коллега Владислава Листьева – Евгений Додолев. Вот только мотивы, по его мнению, были другие. Березовский якобы хотел только немного припугнуть Листьева, чтобы ведущий не вмешивался в финансовые дела канала.

"Влад стал интересовать деталями хозяйственного порядка. Не только поступлениями, но и расходами. На что расходятся деньги канала, как они расходуются. Это стало неожиданностью и для Бадри, и для Бориса. Было решение, что папа, так он называл Березовского, хотел приструнить Влада и попугать его. И там была длинная цепочка от заказчика к исполнителю. И исполнители просто перестарались. И убили, хотя должны были просто уложить в больницу", — считает журналист Евгений Додолев.

Впрочем, версия тоже неоднозначная. Никаких финансовых решений ни о рекламе, ни о расходах канала Листьев не принимал. Это делал совет директоров. Пугать лично гендиректора было бесполезно. Кроме того, бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский уверен, что Березовский сам был заинтересован в том, чтобы именно Листьев возглавлял ОРТ.

"Там существовал большой такой сейф. Из этого сейфа Березовский доставал пачечки купюр и раздавал, подкармливая определенное количество лояльных людей. И Влад принимал участие в этом, иногда позволяя себе странные вещи, что это он уберет, это он сделает. Я сказал: ты торгуешь тем, чем не владеешь", — вспоминает соведущий перестроечного "Взгляда" Александр Политковский.

Можно, конечно, пойти дальше и предположить, что доторговался Листьев до того, что стал неугоден. Важно разобраться кому.

Сергей Доренко возвращает нас к рекламной версии, с которой мы собственно и начали. Но теперь посмотрим на нее с другой стороны. По словам Доренко, именно Березовский, а не Листьев, был инициатором запрета рекламы. И от этого тогда пострадали те, кто получал черный доход от телевизионных роликов. И собственно через Листьева убийцы хотели надавить на Березовского.

"Убийство Влада Листьева могло быть очень полезно тем, кто хотел насолить Березовскому, — предлагает свою версию произошедшего Сергей Доренко. — Можно было как-нибудь досадить Березовскому таким образом, чтобы подойти к нему? Нет, его охрана после покушения была фундаментальной. Можно было подойти к Бадри – это правая рука Березовского и он разбирался с криминальными схемами рекламы. Нет! Можно было просто передать им привет от криминального мира после смерти Сильвестра? Да, можно! Листьев ходил без охраны".

Сильвестр – это криминальный авторитет, которого, как полагают, заказал в 1994 году Березовский.

А кому и зачем было ведущего и кумира миллионов? За 23 года следствие так и не нашло ответа. 200 томов дела, две тысячи допрошенных свидетелей и сотни подозреваемых. У каждого из коллег Владислава Листьева есть своя версия и свой обвиняемый. Но, к сожалению, всегда без доказательств.