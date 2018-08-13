13 августа 201822:20
Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Цинциннати
В американском Цинциннати продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации с общим призовым фондом более 2,5 миллионов долларов. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг соревнований.
В матче первого раунда Кузнецова одержала победу над швейцаркой Штефани Фёгеле. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась победой российской теннисистки со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:5). Во круге раунде россиянка сыграет с пятой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной.
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