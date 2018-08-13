Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Цинциннати

В американском Цинциннати продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации с общим призовым фондом более 2,5 миллионов долларов. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг соревнований.

В матче первого раунда Кузнецова одержала победу над швейцаркой Штефани Фёгеле. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась победой российской теннисистки со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:5)​​​. Во круге раунде россиянка сыграет с пятой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной.