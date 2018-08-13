Артем Дзюба: хотел уехать в Англию, но меня "кинул" агент

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб. По словам форварда, он остается в "Зените".

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбой интересуются несколько турецких клубов. В частности сообщалось, что первые переговоры по переходу Дзюбы в турецкий "Галатасарай" на правах аренды прошли успешно.

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня "кинул" агент, — заявил Дзюба, которого цитирует РИА Новости. — Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду".