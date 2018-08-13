Сергей Семак: мы заслужили три очка, но пришлось очень и очень непросто

Главный санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Курбан Бердыев прокомментировал победу команды над "Рубином" в заключительном матче третьего тура чемпионата России.

Встреча прошла в Казани и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. При этом единственный гол был забит уже тогда, когда "Зенит" оказался в меньшинстве.

"По самоотдаче и терпению заслужили гол и победу, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба клуба. — Все знают, как сложно играть здесь, как Курбан Бекиевич может организовать команду: настрой, борьба, мотивация у соперника были на запредельном уровне. Поздравляю команду с победой. Мы заслужили три очка, но пришлось очень и очень непросто".