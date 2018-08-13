В Малави журналистов приняли за ритуальных убийц и закидали камнями

В государстве Малави, что находится в южной части Африки, местные жители приняли журналистов из "Би-би-си" за ритуальных убийц и чуть их не растерзали.

Съемочная группа проводила расследование загадочных убийств детей. Это расследование и вывело журналистов на предполагаемого убийцу, который делал амулеты из фрагментов человеческих тел.

В момент встречи прибежали разгневанные люди, и их совершенно не убедили показанные репортерами удостоверения. Местные жители начали забрасывать их камнями. От расправы журналистам удалось убежать, сообщает ТАСС.