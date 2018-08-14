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14 августа 201801:42

На Кубе началось общественное обсуждение проекта новой конституции

Кубинцы начали общественное обсуждение проекта новой конституции страны. Документ будут рассматривать на собраниях по месту жительства, работы и учебы, после чего в стране пройдет референдум.

Власти обещают учесть все замечания, высказанные в ходе собраний. К обсуждению допустят более миллиона кубинцев, проживающих за границей.

В июле проект нового основного закона был одобрен парламентом. После окончания общественного обсуждения, на которое отводится три месяца, документ вернется на доработку в парламент и потом уже будет вынесен на референдум.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков, сообщает ТАСС

Один из центральных принципов — о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества — в новой конституции останется неизменным.

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