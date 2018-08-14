Новый оборонный бюджет США: противодействие России и помощь Украине

Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2019 год. Объем его составит 716 миллиардов долларов. В первую очередь эти средства будут направлены на увеличение количества военнослужащих.

Предполагается, что их число увеличится на 16 тысяч, передает ТАСС. Также на 2,6 процента вырастет их денежное довольствие.

Также новый бюджет предполагает, что США продолжат оказывать Украине военную помощь. Вашингтон также собирается противодействовать России в военной сфере, что отражено в документе.

Подписание бюджета состоялось на базе Форт-Драм, где находится десятая горная дивизия США. Документ будет действовать с октября 2019 года, так как именно с этого месяца в США начинается финансовый год.