Украинский суд рассмотрит дело об аресте российского танкера

Суд в Херсоне готовится рассмотреть дело об аресте российского танкера "Механик Погодин". Судно задержали в минувшую пятницу при попытке причалить в украинском порту. На борту находится экипаж из 12 человек.

У Службы безопасности Украины нет претензий к морякам, а вот судовладелец, по заявлениям украинской стороны, связан с компанией "ВЭБ-Лизинг", которую Киев включил в санкционный список.

У моряков есть запас провизии, воды и медикаментов. Как заявляет капитан, разрешение на вход в украинский порт у команды было. Сейчас суд ждет ходатайство прокуратуры, передает телеканал "Россия 24".