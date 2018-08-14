Российские военные на базе Хмеймим сбили 5 дронов террористов

Российские военные в Сирии уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе Хмеймим. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказали в Центре по примирению враждующих сторон. Дроны сбили на удалении, сама авиабаза продолжает работу в штатном режиме.

Ранее, 12 августа, российские военные сбили два беспилотника. Еще один дрон был уничтожен днем ранее.