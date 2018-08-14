Тема:
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане 1 час назад
14 августа 201801:07
Стали известны имена россиян, погибших в крушении Ми-8 на Памире
Стали известны имена граждан России, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Памире. Это Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов. Также в числе жертв — двое членов экипажа, граждане Таджикистана.
Всего на борту находились 18 человек, в основном — альпинисты из России. Всех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сильного ветра и плохой видимости.
Погибшие альпинисты участвовали в экспедиции на Пик Исмоила Сомони — высочайшую гору постсоветского пространства.
Телеканалу "Россия 24" удалось поговорить с родственницей пилота Ми-8. По ее словам, погибший был хорошим специалистом с многолетним опытом.
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