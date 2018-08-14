Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила в СИЗО младшую из сестер Хачатурян

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в СИЗО младшую из сестер Хачатурян — 17-летнюю Марию. Омбудсмен отметила, что поможет арестованным организовать их встречу с матерью. Также, по словам Кузнецовой, в следственном изоляторе Мария сможет продолжить обучение по школьной программе.

Трех сестер арестовали по подозрению в убийстве отца. Они признали вину, напоминает телеканал "Россия 24". По словам обвиняемых, а также бывшей жены погибшего Михаил Хачатурян постоянно избивал супругу и детей.