Белый дом нашел свое объяснение обрушению курса турецкой лиры

Белый дом нашел свое объяснение падению курса турецкой лиры. Экономический советник Кевин Хассетт считает, что в экономических колебаниях виноваты не американские санкции и повышение пошлин, а отход Турции от "либеральной демократии".

Хассет также отметил, что падение курса лиры на 40 процентов – знак того, что в Турции не в порядке "большое количество фундаментальных экономических показателей", передает РИА Новости. Советник заметил, что сталь, которой коснулись ввозные пошлины, лишь небольшая часть экономики Турции.

Он также сообщил, что США пристально следят за курсом лиры. В последние дни эта валюта показала резкое падение. Ранее Трамп удвоил ввозные пошлины на турецкую сталь: в настоящий момент они составляют 50 процентов. Кроме того, из-за того, что Анкара не освобождает пастора Эндрю Брансона, Вашингтон ввел ряд санкций против турецких чиновников.