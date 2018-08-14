Город Николаев затопило нечистотами

Канализацию прорвало в городе Николаев на Украине. Местные жители сообщают о мощном потоке нечистот и сравнивают его с небольшой рекой.

Сточные воды стекают прямиком в лиман. Прорыв столь масштабен, что за сутки, по оценкам местных СМИ, объём выбросов из канализации может достичь сотен кубометров. Коммунальные службы, тем не менее, не спешат ликвидировать аварию.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Николаеве будет до 35 градусов жары.

Ещё более масштабный прорыв канализации произошёл 30 апреля в том же районе города. Поток нечистот подтопил многие дома, ремонт продолжается до сих пор, сообщает телеканал "Россия 24".