Мальта, Италия и Испания отказались принять "Аквариус" с беженцами

Мальта, Италия и Испания отказались принять судно "Аквариус" со 140 мигрантами на борту. Об этом сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без границ". Корабль должен доставить на землю нелегалов, спасенных в Средиземном море в берегов Ливии. Сейчас он находится между Италией и Мальтой.

"Врачи без границ" обратились к лидерам европейских стран с просьбой открыть ближайший порт для высадки людей, но принимать беженцев пока никто не готов. "Аквариус" спасает мигрантов, которые пытаются попасть в Европу на деревянных и резиновых лодках, и часто терпят бедствие в море. В июне страны ЕС также отказывались принять корабль, на борту которого было более 600 мигрантов, напоминает телеканал "Россия 24".