В Швеции "люди в черном" подожгли 14 автомашин на парковке

На парковке у здания торгового центра в Швеции вспыхнули 14 машин. Людей срочно эвакуировали. Полицейские пока не установили причину возгорания.

Но в Twitter появилась любительская съемка, на которой люди в черной одежде совершают какие-то манипуляции с машинами, а затем убегают.

Поэтому одна из предположительных версий ЧП у универмага – поджог, передает телеканал "Россия 24".