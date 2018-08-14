Под Магаданом разливается нефть с судна, затонувшего несколько лет назад

Удалось обнаружить источник утечки нефтепродуктов недалеко от Магадана. Сообщения о загрязнении акватории начали появляться несколько дней назад. Оказалось, что топливо разливается с затонувшего несколько лет назад судна.

По прогнозам экспертов, при неблагоприятном сценарии в воду может попасть в общей сложности до 50 тонн нефти. Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия разлива и не допустить дальнейшей экологической катастрофы, сообщает "Россия 24".