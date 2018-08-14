Генсек ООН назвал Конвенцию по Каспию исторической

Генсек ООН Антонио Гутерреш назвал исторической Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом говорится в заявлении на сайте ООН. Генсек приветствовал подписание документа, передает телеканал "Россия 24". По его мнению, он необходим для регионального сотрудничества и поддержания мира. Пользуясь случаем, Гуттереш поздравил президентов России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Лидеры пяти стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия 12 августа на саммите в Актау.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш по телефону обсудили урегулирование обстановки в Сирии. Об этом говорится на сайте российского МИДа. Стороны подчеркнули, что прогресс в решении сирийского вопроса напрямую зависит от готовности стран предпринимать коллективные усилия на основе международного права.

Также Лавров и Гуттереш обсудили повышение эффективности ООН, а также контакты между уполномоченными по правам человека России и Украины.