Плохая погода мешает снять с алтайской горы туристов

Спасти четверых туристов в горах Алтая мешает плохая погода. Накануне в Горно-Алтайск был перебазирован вертолет МЧС, но из-за сильного тумана он пока не может вылететь к месту происшествия.

Сигнал SOS поступил в воскресенье. Группа из четырех человек не может спуститься с вершины Ак-Кем высотой более четырех тысяч метров. Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Туристы выходят на связь со спасателями каждые три часа. Они соорудили временное укрытие. Это позволит им дождаться помощи, передает "Россия 24".