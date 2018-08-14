"Смертоносный" оборонный бюджет США: космические силы и новые ядерные боеголовки

Самая большая сумма в истории США: 716 миллиардов долларов выделят Штаты на оборону в будущем году. Документ подписал Дональд Трамп на военной базе в Нью-Йорке. По планам, число военнослужащих должно увеличиться на 16 тысяч.

Также бюджет предполагает обновление ВВС, разработку новых ядерных боеголовок малой мощности для запуска с подводных лодок. А ещё в законе сказано о создании отдельного Космического командования.

Трамп обещает оснастить армию США "самыми новыми и смертоносными технологиями".

Проект назван в честь сенатора Джона Маккейна, который известен резкой и частой критикой в адрес России. В самом законе также перечислен ряд мер по противодействию Москве. А ещё документ обязал администрацию США предоставить конгрессу список лиц, связанных с "разведкой России", чтобы те попали под санкции.

В докладе упоминается закупка российских зенитных ракетных систем С-400 Турцией и указывается, как это повлияет на применения Анкарой американских систем. Помимо перечисленного проект одобряет выделение Украине 500 миллионов долларов на разработку противоракетной обороны, передает телеканал "Россия 24".