Водитель погибших в ЦАР журналистов помещен в тюрьму

Помещен в тюрьму водитель погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов. Следователи утверждают, что мужчина проходит как свидетель. В тюрьму водителя поместили для его собственной безопасности, а также для того, чтобы обеспечить его доступность для следствия.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли 30 июля, напоминает телеканал "Россия 24". По сообщениям местной прессы, к их гибели может быть причастна местная военизированная группировка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье убийство. Расследованием дела также занимается ООН.