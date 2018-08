В Нью-Джерси молодожены попали в ловушку стихии

В американском штате Нью-Джерси — обильные ливни и паводки. В водную ловушку попали молодожены: невесте пришлось взбираться на крышу машины, чтобы спастись от прибывающей воды. Полицейские шли к ней через воду вброд, сообщает телеканал "Россия 24". Где в этот момент был жених, не уточняется. Что примечательно, свое платье новобрачная смогла сохранить сухим и чистым.

Police had to rescue this bride out of her flooded car https://t.co/GlDLMuFOXH pic.twitter.com/B4U6xCktqp