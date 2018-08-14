"Космический" военный бюджет, Россия и откровения Омаросы: кого боится Трамп?
США потратят на оборону 716 миллиардов долларов. Это самая крупная в истории страны сумма. На эти деньги в следующем году планируют привлечь больше военнослужащих, создать отдельное космическое командование и выделить Украине 500 миллионов на противооборонные системы.
Слово "Россия" в новом законе об обороне упоминается почти 90 раз. Вопросы, посвященные взаимодействию с нашей страной, даже выделены в отдельный раздел, состоящий из 8 секций. Здесь и запрет на сделки с лицами, признающими воссоединение Крыма с Россией, и новые ограничения в военной отрасли, и заморозка договора об открытом небе с Россией, и вопрос о пресловутой "российской агрессии", которой пугают европейцев. И назван закон в честь самого знаменитого ненавистника Москвы – сенатора Джона Маккейна.
"Я горжусь тем, что закон подписан и Конгресс решил назвать его моим именем, — говорит Маккейн. — Будучи председателем комитета вооруженных сил, я нашел высокую цель в служении делу – это наши солдаты, которые защищают Америку и все ценности, которые она отстаивает".
А вот для союзников России и одновременно партнеров США американские власти приготовили послабления. Санкции готовы снять, если это будет в интересах национальной безопасности. Или если союзник Москвы решит сократить запасы российского вооружения.
Эффективность подписанного документа еще лишь предстоит оценить. Пока же американской прессе есть, чем заняться. У них на устах вот уже несколько дней лишь одно имя. Омароса.
Звезда эфира, бывшая помощница Трампа — Омароса Манигол-Ньюман — уже успела назвать его и расистом, и лжецом, и даже поедателем секретных документов. А представителям прессы без зазрения совести передала аудиозаписи, которые сама скрытно делала в Белом доме. Якобы ради собственной безопасности.
Юридические последствия ведения записей в Белом доме звезду не беспокоят: она убеждена, что у нее есть защита. "В тот момент, когда я решила рассказать обо всей той коррупции, что творится в Белом доме, появилась и защита", — поясняет Омароса Манигол-Ньюман.
Все самые грязные подробности и разоблачительные факты Омароса пообещала представить в своей книге, которая выходит во вторник, 14 августа. Впрочем, журналисты верить ей не спешат – уж сильно привязался к ней образ злодейки из реалити-шоу "Подмастерье", локомотивом которого был как раз-таки Трамп.
Президент своей бывшей сотруднице ответил в привычной ему манере – через Twitter. "Полоумная Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Подмастерье", теперь уволена в последний раз, — написал Трамп. — Она умоляла меня со слезами на глазах дать ей работу. Я согласился. Но люди в Белом Доме ее ненавидели. Она была злобной, но не умной. […] С другими вела себя отвратительно, постоянно пропускала совещания и саму работу. Когда к команде присоединился генерал Келли, он мне сразу сказал, что она неудачница и от нее нечего ждать, кроме проблем. Я попросил его попробовать сработаться, ведь обо мне она говорила лишь хорошее – пока не была уволена".
Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.
Там же Трамп отписался и по поводу увольнения агента ФБР Питера Стржока — того, кто занимался расследованием утечки в прессу писем Хиллари Клинтон, а также мнимого российского вмешательства в выборы президента США. Президент призвал пересмотреть все сделанные Стржоком выводы и результаты. Деятельностью агента сенат заинтересовался после утечки в СМИ личной смс-переписки Стржока, в которой он обещал сделать все, чтобы не допустить Трампа в Овальный кабинет.
Agent Peter Strzok was just fired from the FBI — finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction — I just fight back!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.
"Питера Стржока уволили, несмотря на решение дисциплинарной комиссии о понижении его в должности и отстранении от дел на 2 месяца, — поясняет Айтан Гольман, адвокат Питера Стржока. — Для ФБР такой шаг совершенно нетипичен. Это решение должно глубоко обеспокоить всех американцев. Оно последовало вслед за политическим давлением. И победитель здесь только один – тот, кто стремится ослабить нашу демократию и навредить нашей стране".
О ком именно идет речь, адвокат Стржока не уточняет. Впрочем, не исключено, что своему подзащитному он посоветует написать книгу – как делали уже обиженные Трампом Хиллари Клинтон, уволенный им директор ФБР Джеймс Коми и последовавшая их примеру Омароса Манигол-Ньюман.
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