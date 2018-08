"Космический" военный бюджет, Россия и откровения Омаросы: кого боится Трамп?

США потратят на оборону 716 миллиардов долларов. Это самая крупная в истории страны сумма. На эти деньги в следующем году планируют привлечь больше военнослужащих, создать отдельное космическое командование и выделить Украине 500 миллионов на противооборонные системы.

Слово "Россия" в новом законе об обороне упоминается почти 90 раз. Вопросы, посвященные взаимодействию с нашей страной, даже выделены в отдельный раздел, состоящий из 8 секций. Здесь и запрет на сделки с лицами, признающими воссоединение Крыма с Россией, и новые ограничения в военной отрасли, и заморозка договора об открытом небе с Россией, и вопрос о пресловутой "российской агрессии", которой пугают европейцев. И назван закон в честь самого знаменитого ненавистника Москвы – сенатора Джона Маккейна.

"Я горжусь тем, что закон подписан и Конгресс решил назвать его моим именем, — говорит Маккейн. — Будучи председателем комитета вооруженных сил, я нашел высокую цель в служении делу – это наши солдаты, которые защищают Америку и все ценности, которые она отстаивает".

А вот для союзников России и одновременно партнеров США американские власти приготовили послабления. Санкции готовы снять, если это будет в интересах национальной безопасности. Или если союзник Москвы решит сократить запасы российского вооружения.

Эффективность подписанного документа еще лишь предстоит оценить. Пока же американской прессе есть, чем заняться. У них на устах вот уже несколько дней лишь одно имя. Омароса.

Звезда эфира, бывшая помощница Трампа — Омароса Манигол-Ньюман — уже успела назвать его и расистом, и лжецом, и даже поедателем секретных документов. А представителям прессы без зазрения совести передала аудиозаписи, которые сама скрытно делала в Белом доме. Якобы ради собственной безопасности.

Юридические последствия ведения записей в Белом доме звезду не беспокоят: она убеждена, что у нее есть защита. "В тот момент, когда я решила рассказать обо всей той коррупции, что творится в Белом доме, появилась и защита", — поясняет Омароса Манигол-Ньюман.

Все самые грязные подробности и разоблачительные факты Омароса пообещала представить в своей книге, которая выходит во вторник, 14 августа. Впрочем, журналисты верить ей не спешат – уж сильно привязался к ней образ злодейки из реалити-шоу "Подмастерье", локомотивом которого был как раз-таки Трамп.

Президент своей бывшей сотруднице ответил в привычной ему манере – через Twitter. "Полоумная Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Подмастерье", теперь уволена в последний раз, — написал Трамп. — Она умоляла меня со слезами на глазах дать ей работу. Я согласился. Но люди в Белом Доме ее ненавидели. Она была злобной, но не умной. […] С другими вела себя отвратительно, постоянно пропускала совещания и саму работу. Когда к команде присоединился генерал Келли, он мне сразу сказал, что она неудачница и от нее нечего ждать, кроме проблем. Я попросил его попробовать сработаться, ведь обо мне она говорила лишь хорошее – пока не была уволена".

