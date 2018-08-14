Звонарева преодолела первый круг теннисного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась во второй круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Россиянка в тандеме с румынской теннисисткой Иоаной-Ралукой Олару одолела дуэт соперниц Ваня Кинг (США) — Катарина Среботник (Словения).

Российско-румынская пара за 1 час 31 минуту победила со счетом 6:3, 4:6, 10:3. За путевку в четвертьфинал американского турнира Звонарева с Олару поспорят с первой сеяной парой – чешским дуэтом Барбара Крейчикова – Катержина Синякова. Матч состоится 14 августа.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 2 874 299 долларов.