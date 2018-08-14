Пушков предложил Вайкуле петь на полупустых пляжах Юрмалы

Сенатор Федерации Алексей Пушков назвал ахинеей заявление певицы Лаймы Вайкуле том, что в Крыму якобы запрещено выступать.

На своей странице в Twitter он написал, что европейцам не запрещено посещать Крым. Пушков напомнил, что многие европейские депутаты и политики посещали Крым. В пример он привел бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони и нынешнего вице-премьера Маттео Сальвини. Также сенатор посоветовал Вайкуле не приезжать в Россию на заработки, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы" для "европейцев", которых там нет и которые не знают певицу Вайкуле.

Ранее известная певица заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать в Крым, так как это запрещено европейцам. Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию у многих поклонников и коллег артистки. Многие упрекнули Вайкуле в двойных стандартах, так как она продолжает успешно выступать в других регионах России и зарабатывать большие деньги. Так, Эдгард Запашный предложил Вайкуле либо признать воссоединение Крыма, либо "набраться мужества и не посещать с концертами Россию вообще". Иосиф Пригожин сказал, что "те, кто считает Россию плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать". Сама же Вайкуле позже в программе "60 минут" сказала, что ее просто неправильно поняли, и попросила не втягивать себя в политику.