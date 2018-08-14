Пловчиха Ефимова: опасаюсь отстранения России от Олимпиады-2020

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова заявила, что опасается новых возможных санкций в отношении России. Пловчиха считает, что политика может помешать российским спортсменам выступить на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Это политика, и я опасаюсь того, что четыре года тренировок и подготовки к Играм опять пройдут зря, — сказала Ефимова в интервью Russia Today. – Каждый российский спортсмен опасается, что накануне Игр нашу страну вновь попытаются лишить возможности выступать на турнире. Каждый атлет идет к медали, и было бы очень обидно лишиться ее из-за того, что ты выступаешь не под тем флагом".

Напомним, что ранее Ефимова завоевала три золотых медали на чемпионате Европы в Глазго в индивидуальных соревнованиях и еще одно – в составе сборной России в комбинированной эстафете.