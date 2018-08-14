Лев Витя, укусивший женщину в Крыму, пойдет на повышение

Лев Витя, который укусил женщину в фотографирования в крымском сафари-парке "Тайган", переедет в международный цирк.

ЧП произошло в июле. Посетительница парка заказала экскурсию "Прогулка со львами", и во время фотосессии хищник укусил ее за руку. Женщина была госпитализирована. Позже она рассказала, что момент, когда лев схватил ее за руку, показался ей вечностью. Она боялась, что он сейчас ее разорвет, и уже успела попрощаться с жизнью. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо, ее давно уже выписали из больницы.

Между тем, по словам директора "Тайгана" Олега Зубкова, эксклюзивную услугу "Прогулка со львами" никто не отменял. И более того – ее популярность только возросла, хотя о происшествии знают практически все.

"Лев Витя чувствует себя хорошо. И все же в августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется", — рассказал Зубков.

Однако директор отметил, что этот случай не прошел бесследно для парка львов. В "Тайгане" прошли внеочередные проверки профильных служб — Роспотребнадзора и ветдепартамента Крыма. Полиция описала случай и допросила всех свидетелей, сообщает РИА Новости.