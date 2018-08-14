Автомобиль врезался в ограду парламента Великобритании

Во вторник в Лондоне легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании, ее водитель задержан, передает ТАСС. По данным Скотленд-Ярда, ЧП произошло в 07:30 по местному времени (09:30 по Москве). Пострадали несколько прохожих. Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, стражи порядка расценивают инцидент как ДТП.

Тем не менее, район Вестминстера полностью оцеплен. У всех еще в памяти трагедия, произошедшая около полутора лет назад. 22 марта 2017 года Халид Масуд, управляя автомобилем, на Вестминстерском мосту намеренно съехал на тротуар и начал давить идущих людей. Затем доехал до здания парламента, заскочил в него и нанес удар ножом полицейскому, который позднее скончался. В результате нападавший был застрелен другим стражем порядка. По последним данным в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.