Автомобиль врезался в ограду парламента Великобритании

Во вторник в Лондоне легковой автомобиль врезался в ограждение у здания парламента Великобритании, ее водитель задержан, передает ТАСС. По данным Скотленд-Ярда, ЧП произошло в 07:30 по местному времени (09:30 по Москве). Пострадали несколько прохожих. Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, стражи порядка расценивают инцидент как ДТП.

