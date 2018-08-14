"МанЮнайтед" предложит де Хеа пятилетний контракт на 40 млн фунтов

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в своих рядах испанского голкипера Давида де Хеа и уже готовит ему новый контракт. Известно, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет, за которые вратарь получит порядка 40 миллионов фунтов.

Переговоры по новому договору начнутся в ближайшее время, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС. Действующий контракт де Хеа с "МЮ" рассчитан до 2019 года и этим ранее хотел воспользоваться мадридский "Реал", который хотел выкупить права на вратаря сборной Испании. Впрочем, боссы "сливочных" решили вопрос вратарской позиции приобретением бельгийца Тибо Куртуа из "Челси".

Напомним, что де Хеа стал игроком "Юнайтед" в 2011 году. За семь лет испанец провел 316 игр, из которых в 118 играх он отстоял на ноль.