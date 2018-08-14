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Аутоиммунные заболевания 1 час назад
Глаукома может быть аутоиммунным заболеванием
Исследователи Массачусетского технологического института и Массачусетского центра офтальмологии и отоларингологии выдвинули новую гипотезу о причинах развития глаукомы, распространённого дегенеративного заболевания глаз. На сегодняшний день этот диагноз поставлен 70 миллионам людей во всём мире.
Исследование выявило присутствие в сетчатке тех, кто страдает от этого заболевания, необычайно большого количества Т-лимфоцитов. Авторы работы предполагают, что подобное состояние может иметь ранее необнаруженную аутоиммунную причину.
До сих пор учёные считали основной причиной развития глаукомы повышенное давление внутри глаза. Предполагается, что высокое глазное давление приводит к постепенному повреждению зрительного нерва (может окончиться слепотой).
Измерение давления жидкости в глазу по-прежнему является лучшим способом выявления пациентов, подверженных риску развития глаукомы. Однако этот анализ, к сожалению, не позволял ранее найти ответы на все вопросы, связанные с заболеванием.
Так, у многих людей заболевание прогрессирует на фоне вполне нормального глазного давления. И, наоборот, у некоторых повышенное глазное давление может регистрироваться в течение многих лет, но изменения зрения не происходит. Непрерывное ухудшение зрения также наблюдалось у многих пациентов, которым давление внутри глаза было снижено хирургическим путём.
"Всё это навело нас на мысль, что изменение давления должно вызывать что-то прогрессирующее, и первое, что пришло в голову, — иммунный ответ", — объясняет старший автор последнего исследования Дун Фэн Чэнь (Dong Feng Chen) из Массачусетского центра офтальмологии и отоларингологии.
Первоначально исследователи изучали сетчатку мышей с индуцированным (спровоцированным) высоким внутриглазным давлением. Неожиданно для себя учёные обнаружили в сетчатке мышей Т-лимфоциты. Открытие показалось медикам довольно странным, поскольку подобные иммунные клетки обычно не попадают в сетчатку, не имея возможности перебраться через так называемый гематоофтальмический барьер.
Авторы работы предположили, что что-то связанное с повышением внутриглазного давления позволило Т-клеткам проскользнуть через защитный барьер.
Чтобы разобраться в ситуации, учёные создали мышей без Т-клеток. После того как исследователи искусственно повысили давление внутри глаз таких животных, они обнаружили, что сетчатка их глаз почти не имеет повреждений. Из этого американские специалисты сделали вполне резонный вывод, что внутриглазное давление само по себе не является основной причиной глаукомы.
Вторая часть работы показала, что Т-клетки, обнаруженные в сетчатке, были нацелены на белки теплового шока. Последние помогают клеткам переживать стресс или травму.
Однако эти белки обычно не привлекают внимания Т-клеток человека или животных. Тогда специалисты предположили, что они видят Т-клетки, которые были ранее "натравлены" белками теплового шока бактерий. То есть такая стимуляция чужими белками приводила к тому, что иммунные клетки организма мышей впоследствии атаковали вполне здоровые клетки глаз мышей.
Дело в том, что белки теплового шока разных видов существ очень похожи. А значит, Т-клетки, которые ранее встречались с белками микроорганизмов, могут вступать в перекрёстную реакцию с белками теплового шока мыши и человека.
В третьей части работы, учёные исследовали клетки сетчатки человека. Так они выяснили, что у пациентов с глаукомой содержание Т-клеток, "натравленных" на белки теплого шока, выше нормального в пять раз.
Основная гипотеза американских медиков состоит в том, что именно эти специфические иммунные клетки вызывают дегенеративное повреждение сетчатки, связанное с глаукомой.
Впрочем, исследование этой стороны вопроса только начинаются, и следующие шаги будут включать дальнейшее изучение аутоиммунных процессов, которые могут привести к глаукоме.
Исследователи предполагают, что подобный механизм также может быть вовлечён и в другие нейродегенеративные заболевания. Всё больше работ предполагают, что аутоиммунные причины стоят за несколькими неврологическими состояниями, включая болезнь Паркинсона и психоз.
Авторы последней работы, опубликованной в издании Nature Communications, надеются продолжить исследования и разработать совершенно новые методы лечения целого ряда заболеваний.
"То, что мы знаем благодаря изучению глаз, применимо и к болезням мозга, и в конечном итоге может помочь в разработке новых методов лечения и диагностики", — заключает Чэнь.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новой разработке, определяющей тип глаукомы, не причиняя дискомфорта. Также мы писали о том, каким образом уменьшает риск развития этого недуга употребление горячего чая.
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