"Ливерпуль" настучал в полицию на свою главную звезду

Футбольный "Ливерпуль" отправил в английскую полицию видеозапись, на которой главная звезда мерсисайдцев Мохамед Салах пользовался смартфоном во время управления своим личным автомобилем. За это египтянин может понести наказание.

Представители "красных" подтвердили, что поделились видео с правоохранительными службами, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на ВВС. "Клуб после разговора с Салахом сообщил полиции о видеоролике и обстоятельствах записи, — сообщают в "Ливерпуле". – Ни клуб, ни футболист в дальнейшем больше не будут комментировать произошедшую ситуацию".

Известно, что инцидент произошел неподалеку от домашней арены ливерпульцев после того, как команда одержала победу в стартовом поединке чемпионата Англии над "Вест Хэмом" (4:0). Салах стал автором одного гола.