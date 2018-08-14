Трое россиян, пострадавших при жесткой посадке Ми-8, выписаны из больницы в Душанбе

Трое россиян, пострадавших при аварии вертолета в горах Таджикистана, выписаны из больницы.

На сайте посольства России в Душанбе сообщается, что в больнице продолжают оставаться остальные пострадавшие альпинисты, состояние большинства из них оценивается как тяжелое. В больнице россиянам оказывается вся необходимая помощь. Клиника оснащена современной техникой, имеет все необходимые лекарственные препараты.

Вертолет Ми-8, на котором летели 15 спортсменов, совершил жесткую посадку в горах Памира 12 августа. Жертвами катастрофы стали пять человек — три российских альпиниста и два местных летчика. Альпинисты участвовали в экспедиции на пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) — высочайшую гору постсоветского пространства.

По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств данного происшествия.