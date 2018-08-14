Дело об убийстве Глушкова: Скотленд-Ярд разыскивает водителя черного фургона

Следователи Скотленд-Ярда обратились к возможным свидетелям по делу об убийстве российского бизнесмена Николая Глушкова с просьбой помочь определить личность водителя черного фургона марки Volkswagen, замеченного 11 марта на улице Кларенс-авеню в пригороде на юго-западе Лондона, передает ТАСС.

На сайте британской полиции опубликован снимок с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен автомобиль, интересующий полицейских. Для расследования следователям необходимо идентифицировать фургон и его водителя, у которого может быть информация, которая поспособствует расследованию.

По данным Скотленд-Ярда, следователями получено 286 свидетельских показаний, а также изъято 1086 вещественных доказательств. В полиции Лондона отметили, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Также не был подтвержден факт того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

Как сообщалось, экс-заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был убит 12 марта в своем лондонском доме. В СМИ появилась информация о том, что Глушков был задушен собачьим поводком. В Скотленд-Ярде не исключают, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

16 марта в СКР возбуждено уголовное дело по факту убийства Глушкова по статье 105 УК РФ.

Однако в посольстве РФ в Лондоне напомнили, что официальной Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.