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Беспилотники и коллективная работа роботов 12 минут назад
В Пензе создали электромобиль для поиска дронов
В Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали электромобиль, оснащённый радаром для поиска беспилотников. Установка уже прошла полевые испытания.
"Пензенский государственный университет получил задание от компании ЮМИРС, занимающейся производством радиолокационного оборудования и комплексов инженерно-технических средств охраны, на разработку разведывательного автомобиля, на который можно установить локатор для обнаружения низколетящих малоразмерных объектов типа дронов", – объясняет проректор ПГУ по научной работе и инновационной деятельности Игорь Артёмов, чьи слова приводит ТАСС.
Компания предоставляла для установки на машину собственный радар. Задачей инженеров ПГУ было создать автомобиль, сделав его по возможности бесшумным. Ведь задача такой техники – разведка, скрытное наблюдение. Именно по этой причине старый добрый двигатель внутреннего сгорания заменили электроприводом.
Автомобиль питается от аккумулятора, в зависимости от ёмкости которого запас хода может составлять от 50 до 100 километров. Сверху на него крепится радиолокационная установка "Радескан-Антидрон", способная обнаруживать и отслеживать беспилотники.
"Автомобиль рассчитан на двух человек: водителя и пассажира. Он малозаметен, быстро передвигается и практически бесшумен", – рассказывает Артёмов.
Система уже прошла полевые испытания, продемонстрировав расчётный запас хода и обнаружив тестовый дрон. По словам Артёмова, в последние 20 лет подобные разработки не патентовались.
Инженеры также не намерены останавливаться на достигнутом.
"Поставлена задача сделать электромобиль беспилотным, а управление локатором – удалённым, на большом расстоянии от объекта (автомобиля – прим. ред.)", – делится планами Артёмов.
Добавим, что ранее "Вести" писали о том, как проблему защиты от нелегальных беспилотников решают в США, Японии и Нидерландах.
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