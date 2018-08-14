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Проблемы турфирм и чартеров 37 минут назад
"Натали Турс" прекратила деятельность
Сайт одного из самых крупных российских туроператоров "Натали Турс" с 14 августа открывается объявлением о том, что компания приостановила свою деятельность. Об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем "Натали Турс" объявила 4 июля. При этом до 1 октября компанией было продано туров и авиабилетов на 15 миллионов долларов.
В реестре пострадавших, составленном самой компанией, — 12 тысяч туров, а общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тысяч, передает "Интерфакс".
В страховой компании "Ингосстрах", где застрахована ответственность "Натали Турс", ранее заявили, что готовы выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в том объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, однако лишь после того, как он объявит об остановке деятельности.
"Натали Турс" реализовывала туры от ООО "Панорама Тур". Его финансовая ответственность застрахована на 50 миллионов рублей. По данным Российского союза туриндустрии, по каждому несостоявшемуся туру выплаты не превысят 4,5 тысячи рублей.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сказала, что фингарантий для выплат всем клиентам не хватит.
Ранее сообщалось, что все туристы, отдыхавшие от "Натали Турс" за границей, уже вернулись в Россию. За рубежом сейчас остались только те туристы, у которых были билеты на регулярные рейсы, но оплачивать проживание им пришлось повторно. Туристы оплачивали проживание повторно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе поясняет, что "де-факто, компания "Натали Турс" приостановила свою деятельность еще в июле".
По ее словам, "было очевидно, что никаких выплат туристам не последует", а "так называемые гарантийные обязательства о переносе отдыха туристов на следующий год – лишь попытка отсрочить неизбежное".
"Компания потеряла практически всю свою розничную сеть, а главное — доверие к самому бренду, подорванное политикой ее руководства в последние годы", — отмечает Ломидзе.
Она полагает, что официальное объявление туроператора о приостановке деятельности, очевидно, "сделает возможным для клиентов официальное обращение в страховую компанию, что, безусловно, лучше бесплодного ожидания своих денег".
Туркомпания "Натали Турс" была создана в 1992 году супругами Наталией и Владимиром Воробьевыми. По данным портала "Туринфо", в 2009 году она являлась четвертым по величине туроператором в стране. Согласно открытым источникам, по состоянию на 2014 год его оборот составлял порядка 850 миллионов долларов.
Позже сооснователь и руководитель "Натали Турс" Владимир Воробьев в комментарии ТАСС заявил, что появившееся на сайте сообщение о приостановке деятельности компании не соответствует действительности и в ближайшее время будет скорректирована. По его словам, "компания продолжает поиск инвестора и планирует возобновить продажу с 1 октября".
9 августа сообщалось, что уже почти 900 клиентов обратились в Роспотребнадзор с жалобами на отказ "Натали Турс" исполнять свои обязанности, а прокуратура требует возбудить уголовное дело против сотрудников туроператора.
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