Трансфер Лаксальта в "Зенит" сорвался

Питерский "Зенит" не сможет осуществить трансфер полузащитника итальянского "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальта. Сообщается, что стороны не смогли договориться о сумме сделки. Представители генуэзского клуба повысили свои финансовые требования за игрока.

Изначально итальянцы запрашивали за Лаксальта 10 миллионов евро и два миллиона в качестве бонусов, однако теперь их запросы выросли до 18 миллионов вместе с теми же бонусами, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Gonfialarete. Отмечается, что согласовать трансфер не смог новый спортивный директор "сине-бело-голубых" Хавьер Рибалта.

Ранее сообщалось, что переговоры вели посредники и им практически удалось согласовать сделку. Они уже договорились о подписании личного контракта с самим футболистом.