Вестминстер перекрыт, но полиция считает, что у парламента произошло ДТП

Станция лондонского метро "Вестминстер" закрыта для входа и выхода пассажиров из-за инцидента возле парламента.

Утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. В результате ДТП пострадали два человека. В службе скорой помощи Лондона заявили, что у них легкие травмы, помощь им была оказана на месте.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время место происшествия и окрестности остаются оцепленными, движение по Вестминстерскому мосту перекрыто. Водитель автомобиля задержан. На месте происшествия работают полицейские с собакой, обученной поиску взрывчатки. Однако пока Скотленд-Ярд заявил, что это обычное дорожно-транспортное происшествие.