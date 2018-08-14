Протестующие сорвали пресс-конференцию бывшего президента Армении Кочаряна

В Армении группа недовольных освобождением из-под ареста Роберта Кочаряна ворвалась в зал, где должна начаться пресс-конференция экс-президента страны.

Они скандируют лозунги против Кочаряна, сообщает "Интерфакс". При этом сам экс-президент и его адвокаты в зале пресс-конференции, которая должна была начаться в 12 часов по местному времени, пока не появлялись.

Ранее сообщалось, что экс-президента Армении, который был арестован 27 июля по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в марте 2008-го, освободили из-под ареста.

Таким образом Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов. Мера пресечения была изменена в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Первого марта 2008 года протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. Тогда погибли десять человек и более 250 получили ранения.