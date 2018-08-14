Российские гандболистки вышли в плей-офф чемпионата мира, выиграв все матчи группы

Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 34:28 в рамках юниорского чемпионата мира, проходящего в Польше. Эта победа россиянок стала пятой в пяти проведенных поединках.

Таким образом, российские гандболистки прошли групповой этап мирового первенства без поражений и пробились в плей-офф соревнования. В 1/8 финала подопечные Любови Сидоричевой встретятся с командой Туниса, занявшей в своей группе четвертую строчку.

Игра состоится 15 августа.