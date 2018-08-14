В Одноклассниках появились групповые видеозвонки до 100 собеседников

Социальная сеть Одноклассники запустила групповые голосовые и видеозвонки. Собственная адаптивная технология на базе искусственного интеллекта позволяет подключить к групповой конференции до 100 человек с сохранением высокого качества связи: таким образом, в ОК теперь можно сразу созвониться всей семьей, большой дружеской компанией или командой коллег.

Групповые звонки в ОК выполнены по двойной адаптивной технологии. Пользователи сначала созваниваются напрямую с помощью p2p-соединения, при увеличении количества звонящих нейросеть оценивает множество параметров (качество связи, загруженность каналов и устройств абонентов) и при необходимости направляет звонок через сервер. В результате звонки в ОК обеспечивают лучшее качество связи с помощью p2p-соединения там, где это возможно, и позволяют созваниваться до 100 собеседникам благодаря серверной технологии конференц-связи.

Во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео наилучшего качества будет показываться от того, кто говорит в данный момент, видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве, и так далее. Если собеседников много, неактивные будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка. Все эти приоритеты подстраиваются персонально под качество сети участника группового звонка.

Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей в соцсети. При этом каждый из участников звонка также может подключать к беседе своих друзей.

В ближайшее время видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео. Беседы будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах: можно, например, начать общаться на компьютере и продолжить на смартфоне.

Участникам групповых звонков также доступны маски дополненной реальности, которые появились в звонках ОК в начале июня. Для тех, кто проводит обучающие или презентационные конференции, в групповых звонках ОК в веб-версии соцсети и в приложении на Android доступна демонстрация экрана.

Ранее в этом году ОК перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта. Динамически обучающаяся нейросеть позволяет улучшить качество картинки и звука: с каждым новым совершенным звонком в ОК технология переобучается. Пользователи получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства: из веб-версии соцсети без дополнительного ПО и с помощью мобильных приложений ОК на Android и iOS. Совершить звонок можно из чата в личных сообщениях с пользователем, либо со страницы профиля друга.