Опубликовано видео ДТП в Ленинградской области, где пострадали шесть человек

Регистратор запечатлел момент столкновения легкового автомобиля Volkswagen Polo и микроавтобуса Ford Transit, произошедшего в понедельник, 13 августа, на Мурманском шоссе в Волховском районе Ленинградской области.

Водитель легковушки по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы пять человек, находившиеся в Volkswagen, в том числе – двое детей десяти и двух лет, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ. Мужчине, управлявшему автомобилем Ford, тоже потребовалась медицинская помощь.