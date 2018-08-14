Основательница фиктивного благотворительного фонда оставила маленькую девочку без лечения

Около 2,2 миллиона рублей, собранные жительницей Иркутской области на лечение своей дочери, пропали в "недрах" фиктивного благотворительного фонда, созданного 41-летней москвичкой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос подозреваемой сняли на видео.

К следователям молодая мама обратилась в конце мая, когда женщина, которой она доверила свои деньги, перестала выходить на связь. А началось все с того, что потерпевшая нашла через Сеть благотворительный фонд, предоставляющий квоту на лечение детей в заграничных клиниках. После недолгих переговоров выяснилось, что обязательным условиям предложенной программы является покупка и передача фонду автомобиля стоимостью 2 миллиона рублей.

Машина была куплена, после чего основательница фонда попросила перевести ей еще 200 тысяч рублей с мотивировкой "для ускорения оформления визы". На этом финансовые отношения закончились, хотя женщина продолжала периодически звонить молодой маме и интересоваться состоянием здоровья ребенка. На связь она перестала выходить незадолго до отправки девочки за границу, тогда же оказался заблокирован и сайт фонда.

Подозреваемую задержали в московской квартире, внятных объяснений произошедшему она дать не смогла. Взятой под стражу женщине грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество", счета фонда арестованы, а приобретенные машины изъяты.