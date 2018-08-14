В Химках назревает война между двумя коммунальными конторами

Коммунальный захват или деловая хватка? Сразу несколько домов крупного жилого комплекса в Химках по бумагам неожиданно перешли к другой управляющей конторе. Причем жители утверждают, что никаких соглашений не подписывали, собраний не проводили. Их продолжает обслуживать прежняя компания. Чем это грозит людям?

— Ответственность вы должны нести — простите, пожалуйста, мы вас наняли!

Собственники квартир жилого комплекса "Новосходненский" оказались словно между двух огней. Больше шести лет их обслуживало предприятие "Территория комфорта — Ивакино". Примерно месяц назад во дворе стали появляться люди, которые начали собирать подписи, не объясняя, для каких целей. Сначала называли себя представителями Пенсионного фонда, потом признались, что это новая управляющая компания.

"Два человека были — мужчина и женщина, — рассказывает Инесса Рыжова. — Они прямо ловили людей и спрашивали, из какого корпуса. Если их интересовал данный корпус, они спрашивали: готовы ли вы поставить подпись в таких-то документах? И предлагали 15 тысяч рублей за данную подпись".

Эта парочка во дворе появляется регулярно. Инесса попросила выслать документы, чтобы ознакомиться с ними — это чистые протоколы общего собрания и протоколы счетной комиссии. Жильцам оставалось только поставить подпись, но никто из собственников этого не сделал.

"Никаких собраний не производилось. Набрать большое количество жильцов даже при самом благоприятном стечении обстоятельство очень тяжело — а так, чтобы это прошло без участия соседей! Все мои знакомые соседи отрицают, что было проведено какое то собрание", — говорит Евгений Семенков.

А недавно выяснилось, что два дома, переданы на управлении компании "РЭУ 7 Химки". Эту информацию жильцы нашли в открытом доступе на сайте Жилинспекции Московской области. Там же указана и дата заключения договора, который, как утверждают люди, по факту с этой компанией никто не заключал. Жильцы уверены, что в инспекцию были представлены поддельные документы и подписи.

"Я, конечно, удивилась и говорю: как? Просто пришли люди и захватили 12 и 10 корпус? Да — они подделали подписи жильцов нашего дома. У меня такое ощущение, что мы в 90-х годах", — возмущена Тамила Санакоева.

Офис компании "РЭУ 7" значится по адресу на улице Ленинградской в Химках. У собственника здания удалось выяснить, что в этом офисном центре представители компании "РЭУ 7 Химки" снимают офис, появляются здесь раз в месяц, чтобы забрать почту, а иногда и вовсе посылают курьера.

Пока свои обязанности продолжает исполнять прежняя компания и прекращать деятельность не собирается.

"Мы продолжаем оказывать и будем оказывать услуги, потому что договора о выборе УК, я сегодня только смотрел, находятся у нас в офисе", — говорит директор УК "Ивакино" Борис Гасанов.

— И они действующие?

— Естественно, они действующие, пока не будет проведено другое собрание.

"Если голосование не производилось, УК по умолчанию пришла неизвестно каким образом, в этом случае выполнять свои обязанности она не имеет права", — говорит адвокат Тимур Маршани.

Жители боятся, что к ним начнут приходить двойные квитанции, и готовят коллективное заявления в полицию и в Жилинспекцию Московской области.