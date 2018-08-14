Все-таки теракт: лондонская полиция переквалифицировала ДТП у парламента

Инцидент возле здания британского парламента расследуется как теракт. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде, передает телеканал "Россия 24".

По данным полиции, мужчину, задержанного в связи с инцидентом, на данном этапе подозревают в терроризме. Расследование произошедшего ведет контртеррористическое подразделение.

Как сообщалось ранее, во вторник утром в Лондоне автомобиль въехал в заграждение близ здания парламента Лондона.

Два человека получили незначительные травмы. По словам очевидцев, всего пострадали около 10 человек. Они получили легкие ушибы и от медицинской помощи отказались.

На место ДТП прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водителя задержали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что Станция метро "Вестминстер" в Лондоне все еще остается закрытой для пассажиров.

Соболезнования и слова поддержки пострадавшим выразила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

По информации посольства РФ в Великобритании, никто из российских граждан в результате инцидента не пострадал.

Возле здания британского парламента, увеличились заторы из-за инцидента со въездом автомобиля в ограждение.

Начиная от Трафальгарской площади, перекрыты улицы, ведущие к парламенту и Букингемскому дворцу. Приостановлено движение некоторых городских автобусов. При этом на работе метро инцидент не отразился — поезда ходят в обычном режиме, толпы нет, что объясняется еще и тем, что на август приходится пик отпусков у жителей британской столицы.

На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб.