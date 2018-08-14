Глава WADA Риди покинет свой пост в 2019 году

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил о том, что в ноябре 2019 уйдет в отставку. Функционер признался, что не желает оставаться на своем посту по окончании срока действующего мандата.

"Мой мандат завершается в ноябре 2019 года, и я не могу сказать, что хотел бы остаться, — приводит слова Рида ТАСС. – Президентский пост совершенно точно достанется представителю правительства какой-либо страны, ведь имеется система ротации".

На данный момент свое желание сменить Рида на посту главы WADA выразили министр спорта Польши Витольд Банька, а также вице-президент агентства Линда Хеллеланд. Отметим, что Риди занимает свой пост с 2014 года.