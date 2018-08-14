Песков о контроле за информацией в соцсетях: бывают случаи за гранью разумного

Кремль рассчитывает на здравый смысл при контроле за информацией в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся в последнее время уголовных делах за публикации и репосты в соцсетях.

Он подчеркнул, что каждый случай уникальный и "либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает"​​​. Поэтому нельзя говорить какими-то обобщающими фразами. Вместе с тем он подчеркнул, что бывают случаи "за гранью разумного", передает РИА Новости.

"Вспомним последнюю "Прямую линию", на которой президент говорил, что все-таки здравый смысл нужно в каждом конкретном деле сохранять, — сказал Песков. — Но опять же повторяем: невозможно все эти дела под одну гребенку, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно".

В ходе "Прямой линии" в июне писатель Сергей Шаргунов пожаловался президенту, что правоохранительные органы зачастую привлекают к ответственности подростков за какие-то критические высказывания в адрес власти. По его словам, под 282-ю статью сейчас мог бы попасть Пушкин, Достоевский, Маяковский и многие другие. Владимир Путин согласился, что хотя заслон экстремизму должен быть поставлен, но доводить ситуацию до маразма и абсурда не следует.

В 2012 году по данной статье осудили 118 человек, то уже в 2017 число выросло до 460 человек. Некоторые случаи наделали немало шума. Так, Евгению Чудновец, которая перепостила видео с издевательствами сотрудников лагеря над ребенок, осудили на полгода. А Александра Краузе, который писал дипломную работу, осудили за четыре картинки у себе на странице. Следствие нашло в них "признаки побуждения к совершению насильственных действий".