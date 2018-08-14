Хранители "Зарядья": в парке появился собственный отряд волонтеров

Парк "Зарядье" признан лучшим проектом года в области строительства. Это оценка не только профессионального жюри, но и миллионов гостей парка. Ежедневно его уникальный дизайн и ландшафтные зоны привлекают сотни тысяч туристов. Справляться с таким потоком людей было бы невозможно без волонтеров.

Улыбки на лицах людей в зеленых футболках — не дежурные. Хранители "Зарядья" искренне рады каждому посетителю. Елизавета Самсонова работает в парке с самого открытия.

"В "Зарядье" меня позвали на открытие побыть волонтером, и я поняла, что полюбила этот парк с самого первого его дня", — говорит она.

С тех пор количество хранителей уже давно превзошло цифру в полтысячи человек и не перестает расти.

Волонтеры расходятся по "Зарядью". Встретить их можно в любой точке на этих 13 гектарах. Они уже получили свои задания и идут координировать вверенную им территорию, чтобы посещение парка было комфортным и интересным.

Волонтерская смена в "Зарядье" — четыре часа. Кто-то занимается этим в перерывах между учебой. "Серебряные волонтеры" решили так разнообразить пенсию. Татьяне Львовне — 78, она сменила медицинский белый халат на зеленую жилетку волонтера.

"Когда смотришь, что люди довольны и говорят тебе тысячу раз "спасибо", то, конечно, это очень повышает настроение, хочется жить, хочется творить. И, конечно, не думаешь, что тебе так уже много лет", — объясняет она.

Для Вероники, наоборот, волонтерство в парке — лишь начало карьеры. Поступила в медицинский вуз, мечтает координировать работу общественных организаций в больницах — а пока изучает работу добровольца в этом парке.

— Уважаемые посетители, сейчас вы зайдете в Ледяную пещеру. Убедитесь, что у всех есть каскетки.

В волонтерском штабе еще два десятка человек — новенькие. Их обучают: разбирают стандартные ситуации и не совсем обычные случаи.

— Представьте, что вам выпала сегодняшняя смена на детской площадке, и вы видите, что на качели забрался какой-то большой, взрослый, красивый дядя.

Ажиотаж в "Зарядье" не спадает на протяжении всего года. Посетителей так же много, как и в первые дни.

"Здесь такой наплыв посетителей, что ни сотрудники парка не справляются, ни сам парк не справляется с этим потоком — он перегружен. И здесь в дело вступаем мы", — говорит специалист по связям с общественностью Ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Пастернак.

Подскажут кратчайший маршрут до музея, проследят, чтобы на парящем мосту не было давки. Сориентируют, улыбнутся — и даже фото на память сделают.