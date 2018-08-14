Кремль удивлен попытками объявить Россию угрозой для мира при росте военного бюджета США
Пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщение об увеличении расходов на оборону в США, которые, как сообщалось ранее, достигли исторического максимума.
На фоне столь не сопоставимых объемов оборонных бюджетов двух стран Кремль считает необоснованными попытки США объявить Россию страной, представляющей угрозу для мира, заявил Дмитрий Песков.
Он напомнил, что еще до наращивания оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей России, передает ТАСС.
Это, по словам Пескова, "красноречиво свидетельствует как минимум о беспочвенности позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было — будь то европейские страны, или страны, находящиеся на североамериканском континенте".
"Цифры говорят сами за себя", — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Кроме того, на вопрос, попадает ли ракетный комплекс "Сармат", а также другие новые российские вооружения под действие договора СНВ-3, Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия никогда не нарушала свои обязательства по международному праву и остается им привержена.
Ранее российский президент заверил, что "все новые системы вооружений полностью соответствуют духу и букве соответствующих международных документов".
На военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк 13 августа президент США Дональд Трамп торжественно подписал оборонный бюджет на 2019-й финансовый год. Его объем которого составляет 716 миллиардов долларов.
Прежде всего, он направлен на увеличение числа военнослужащих, которое вырастет примерно на 16 тысяч человек. Кроме того, документ предусматривает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер по противодействию России в военной сфере.
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